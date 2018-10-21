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На Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма

На Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма

20 октября в селе Башуки Тернопольской области православные верующие начали строительство храма в честь святого Архистратига Михаила. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сайт Тернопольской епархии.

Двери их первого храма в июне 2015 года взломали раскольники из УПЦ КП. Борьба за храм шла два года. Власти Тернопольской области поддержали захватчиков, пустили в ход махинации с госреестром и подлог документов, сообщает СПЖ.

Осенью 2017 года митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий освятил земельный участок для строительства нового храма.

Закладку краеугольного камня нового храма в честь святого архистратига Божия Михаила митрополит Сергий совершил в сослужении с собором священников благочиния. Владыка поблагодарил жителей села и благотворителей и пожелал им благополучно закончить строительство.

Как ранее сообщалось, в Ровенской области УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского УПЦ КП.

Тэги: общество, религия, новости православия

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