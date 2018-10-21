Трагедия под Киевом: погибла целая семья

В субботу ночью, 20 октября, под Киевом произошел пожар, унесший жизни троих человек. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось в селе Горенка, расположенном недалеко от Пущи-Водицы (Киев).

Как передает ГСЧС Украины, возгорание в одном из частных домовладений началось приблизительно в час ночи, когда все в доме уже спали. Сообщается, что к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС. Как отмечают пожарные, с пламенем, охватившим площадь в 60 кв.м. удалось справиться только к четырем часам утра. К сожалению, на месте ЧП спасателями были обнаружены тела троих человек, проживавших в этом доме. Один из погибших ‒ ребенок 2005 г.р.

В настоящее время правоохранители и эксперты устанавливают причины возгорания. По факту гибели людей начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве бушевал сильный пожар на заводе, есть пострадавшие.

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