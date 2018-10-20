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Глава УПЦ КП стал «гибридным»: он теперь и митрополит и патриарх в одном лице

Глава УПЦ КП стал «гибридным»: он теперь и митрополит и патриарх в одном лице

«Синод» УПЦ КП определил, что у Филарета отныне существуют полный официальный титул и сокращенные его варианты, используемые в повседневной жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

Полный официальный титул определили как «Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева — Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».

Сокращенная форма титула — «Святейший (имя), Патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

При этом в отношениях с другими Поместными Православными Церквями будет использоваться форма «Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всея Руси-Украины», пишет СПЖ.

Как свидетельствуют комментарии под постом Евстратия Зори, разобраться в этих нововведениях оказалось довольно сложно. «Гибридненько» — так их охарактеризовал один из комментаторов.

Справка. Митрополит — первый по древности епископский титул в христианской Церкви. Патриарх — высший иерарх некоторых христианских церквей.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Напомним, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Напомним также, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, политика, УПЦ (КП), новости православия

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