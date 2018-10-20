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Ученые рассказали, как можно легко и просто продлить себе жизнь

Ученые рассказали, как можно легко и просто продлить себе жизнь

Физическая активность способствует увеличению продолжительности жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводы пришли специалисты-кардиологи на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества, который состоялся в городе Торонто.

Как сообщает news.ru, особое внимание ученые уделили людям с болезнями сердца. Тем, кто пережил инфаркт, ишемическую болезнь сердца, а так же инсульт ‒ ни в коем случае нельзя долго сидеть на одном месте.

Как следует из рекомендаций специалистов, «сердечникам», а так же всем «заложникам» сидячей работы необходимо делать краткосрочные перерывы через каждые 20 минут сидения на одном месте. Во время таких перерывов можно заняться легкой физической зарядкой либо просто походить по комнате. Как отмечают ученые, подобные «встряски» позволяют контролировать уровень холестерина в организме, а так же избежать проблем с костями в пожилом возрасте.

Кроме прочего, легкая физическая активность в течение всего дня способствует сжиганию до 770 килокалорий, что полезно для лиц с избыточным весом.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, без чего человек никогда не будет здоровым.

Ранее ученые назвали диету, полезную для мозгов.

Тэги: ученые, здоровье, мир, инфаркт, инсульт

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