Сегодня у киевлян есть шанс увидеть Киев с высоты птичьего полета и выиграть спортивный автомобиль

В субботу, 20 октября, в Киеве проходят масштабные праздничные мероприятия в ТРЦ Gulliver. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня одному из самых высоких зданий Украины, расположенном на пл. Спортивная, 1 исполняется ровно 5 лет.

Как известно, строительство грандиозного бизнес- и торгово-развлекательно центра высотой 160 метров продолжалось три года и было завершено в 2013 году. На сегодня это единственное здание в столице, с которого можно увидеть Киев с высоты птичьего полета. В здании расположены 2 смотровые площадки ‒ на 7-м и 35-м этажах. На нижней площадке, которая позволяет полюбоваться красотами центральной части Киева, находится ресторан. На верхнюю площадку можно попасть с помощью лота от ТРЦ Gulliver, который доступен для выкупа на сайте deti.inter.ua.

Как сообщают организаторы, гостей ТРЦ Gulliver сегодня ждет множество сюрпризов ‒ от розыгрыша небольших подарков до состязания за суперприз ‒ престижный спортивный автомобиль. Начало праздничной программы в ТРЦ ‒ в 12-00. Розыгрыш суперприза состоится в 18-00.

Не пропустите праздник в ТРЦ Gulliver!