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Уже в понедельник СНБО может отключить популярные украинские телеканалы

Уже в понедельник СНБО может отключить популярные украинские телеканалы

В Украине вступили в силу санкции против медиа-ресурсов, предлагающих общественности «альтернативную» точку зрения. Как выяснили журналисты «Фразы», постановление Верховной Рады Украины № 9157 от 04.10.2018 года вступило в силу в субботу, 20 октября.

Как передает «РБК-Украина», текст правового акта опубликован в газете «Голос Украины» № 198 (6953) от 20.10.2018. Как следует из документа, к «провинившимся» медиа-ресурсам могут быть применены следующие меры:

блокирование активов;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, которые дают право осуществлять вещание;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону «О санкциях»;

запрещение выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом «О санкциях».

В свою очередь, в Приложении 1 к документу приводится список попавших под санкции медиа-ресурсов. Таким образом, уже в понедельник (рабочий день) ничто не мешает СНБО Украины собраться на экстренное (внеплановое) заседание и законным путем решить «проблему» популярных телеканалов 112 (ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ») и NewsOne (ООО «Новости 24 часа»).

Как писала «Фраза», в центре Киева напали на журналиста популярного телеканала.

Тэги: запрет, общество, телеканал, санкции, отключение

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