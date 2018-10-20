Уже в понедельник СНБО может отключить популярные украинские телеканалы

В Украине вступили в силу санкции против медиа-ресурсов, предлагающих общественности «альтернативную» точку зрения. Как выяснили журналисты «Фразы», постановление Верховной Рады Украины № 9157 от 04.10.2018 года вступило в силу в субботу, 20 октября.
Как передает «РБК-Украина», текст правового акта опубликован в газете «Голос Украины» № 198 (6953) от 20.10.2018. Как следует из документа, к «провинившимся» медиа-ресурсам могут быть применены следующие меры:
блокирование активов;
предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, которые дают право осуществлять вещание;
запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону «О санкциях»;
запрещение выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом «О санкциях».
В свою очередь, в Приложении 1 к документу приводится список попавших под санкции медиа-ресурсов. Таким образом, уже в понедельник (рабочий день) ничто не мешает СНБО Украины собраться на экстренное (внеплановое) заседание и законным путем решить «проблему» популярных телеканалов 112 (ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ») и NewsOne (ООО «Новости 24 часа»).
Как писала «Фраза», в центре Киева напали на журналиста популярного телеканала.