В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в Керчи. Как выяснили журналисты «Фразы», 19 октября в регионе был приспущен государственный флаг с черной лентой и ограничено проведение всех концертно-развлекательных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА, массовое убийство в оккупированном Россией Крыму ‒ это трагедия всего украинского народа, поскольку беда случилась с нашими соотечественниками. Отмечается, что украинская сторона делает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим.

По словам председателя Тернопольской ОГА Степана Барны, «чужих детей нет». Дети, которые пострадали в Керчи ‒ родились на территории Украины, поэтому украинское государство не может оставить их без поддержки.

Глава региона отметил, что поддержка касается не только тех, кто сегодня проживает на территории оккупированного Крыма, но и жителей Донбасса.

Как писала «Фраза», РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша».

Ранее росСМИ стали известны мотивы керченского стрелка.