Населению повысили тарифы на газ. Но есть повод для радости

В пятницу, 19 октября, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины была утверждена новая цена на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», тариф на голубое топливо для украинцев увеличится приблизительно на 23% за 1 куб. м.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, одной из причин подорожания газа является безответственная политика т.н. «попередников» ‒ председателей предыдущих Кабминов Украины, которые в 2006-2013 годах набрали внешних займов на «миллиарды» долларов и направили их не на развитие экономики, а на банальное «проедание» и социально-экономический популизм.

Поэтому, как отмечает пресс-служба КМУ, нынешнее правительство Украины вынуждено заниматься уменьшением долговой нагрузки. Одним из решениий проблемы возврата задолженности является сотрудничество с МВФ, который требовал повысить тариф на газ для населения аж на 60%. Впрочем, правительству Украины удалось достичь компромиссного варианта в переговорах с международными кредиторами ‒ цена на голубое топливо повысится всего на 23%, поскольку доходы украинцев еще не «доросли» до рыночных цен на энергоносители.

Как писала «Фраза», тарифы на газ для населения могут поднять на 73%.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили, когда в Украине снизятся тарифы на газ.