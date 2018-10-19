Варфоломей не рискнул в ответ разорвать отношения с РПЦ

Несмотря на разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — сказано в документе, сообщает Интерфакс.

Константинополь призывает священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве православия.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».