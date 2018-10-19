Православные из Запорожья и Житомира подали в суд на решение ВРУ по автокефалии

Два храма УПЦ просят Верховный Суд Украины признать незаконным решение ВРУ, которым она поддержала обращение Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии церкви в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в материалах суда.

Украинские новости сообщают, что 5 октября в Кассационный административный суд поступила жалоба от религиозной общины при храме Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области. Истцы просят суд признать незаконной и отменить поставление ВРУ о поддержке издания томоса об автокефалии УПЦ. Верховный Суд открыл производство и постановил рассмотреть дело в течение 60 дней — до 9 декабря текущего года.

Аналогичное решение 9 октября суд вынес по иску Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря Житомирской епархии УПЦ.

Верховный Суд также постановил истребовать из парламента оспариваемое поставление.

Напомним, согласно соцопросам, Украина не в восторге от Варфоломеевой «автокефалии».

Как ранее сообщалось, Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея. Из-за Украины.

Напомним, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».