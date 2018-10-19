Кабмин собирается на экстренное заседание. Под конец недели могут поднять цену на газ, – СМИ

Сегодня вечером Кабинет министров Украины намерен собраться на экстренное заседание. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, единственным вопросом повестки дня станет цена на газ.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники среди членов правительства, участники не знают, собирается ли премьер-министр Владимир Гройсман выносить на заседание вопрос о повышении цены.

Вместе с тем, другие источники как в правительстве, так и в парламенте утверждают, что по результатам сегодняшней встречи цену на газ могут поднять на 23%.

Официальных сообщений об этом на сайте правительства нет.

Как сообщала «Фраза», согласно прогнозам НБУ, в ближайшее время газ для украинцев подорожает на 25%.

12 сентября 2018 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что цены на газ для промышленности и для населения Украины после продолжающихся переговоров с Международным валютным фондом «будут выровнены».