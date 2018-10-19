Ученые не на шутку озаботились массовым вымиранием насекомых

Американские ученые зафиксировали резкое сокращение количества членистоногих в Пуэрто-Рико. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным исследователей из Политехнического института Ренсселера в Нью-Йорке, популяция этих насекомых в стране за 40 лет сократилась в 60 раз.

Как сообщает ведущий американский научный журнал PNAS, в ходе исследования ученые установили, что количество членистоногих насекомых в Национальном лесу Эль-Юнке снизилось в 10-60 раз по сравнению с данными 1976 года.

Таким образом уменьшилось и количество животных, для которых данные насекомые служили пищей. В частности, популяция ящериц сократилась на 30%, лягушек — на 50%, а некоторые виды птиц почти полностью вымерли.

Ученые склонны связывать эти процессы повышением температуры в тропических лесах на 2,2°С. Учитывая, что насекомые не способны регулировать температуру своего тела, такие изменения могли оказаться для них фатальными.

Наряду с другими работами на эту тему, указывающими на сокращение за несколько десятилетий количества летающих насекомых в Германии на 76% или уменьшение на 45% числа беспозвоночных во всем мире за последние 35 лет, вымирание насекомых вызывает серьезное беспокойство у ученых.

По словам специалиста по сохранению беспозвоночных из Коннектикутского университета Дэвида Вагнера, это исследование одно из самых тревожных, которые ему доводилось изучать. «Оно должно заставить нас обратить внимание на то, что данное явление может быть куда более глобальным и затрагивать намного большее количество экосистем».

Как сообщала «Фраза», летом 2010 года ученые спрогнозировали Великобритании продовольственный кризис в связи с сокращением популяции медоносных пчел.