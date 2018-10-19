Численность населения Украины продолжает стремительно сокращаться: последние данные

Численность населения Украины продолжает стремительно сокращаться. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На 1 сентября численность населения Украины составила 42 миллиона 234 тысячи человек.

Таким образом, как говорят статистики, всего за год население нашей страны уменьшилось на 152,4 тысячи человек.

Отмечается, что «сохраняется существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных». Так, в Украине на 100 умерших приходится всего 58 новорожденных.

Как писала «Фраза», Украину включили в список самых бедных стран планеты: опубликован рейтинг.