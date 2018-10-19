Украину включили в список самых бедных стран планеты: опубликован рейтинг

Украина попала в список самых бедных стран мира. Как выяснили журналисты «Фразы», рейтинг Global Wealth Report составили швейцарские финансисты из Credit Suisse.

В данном рейтинге Украина занимает лишь 123 место из 140 стран. Личное богатство одного взрослого украинца оценивается всего в полторы тысячи долларов.

В списке стран Украину опередили Камерун (2,2 тысячи), Кения (2,3 тысячи) и Непал (2,5 тысячи).

На одном уровне с нашей страной оказалась Беларусь.

Хуже живут в Таджикистане (1,3 тысячи), Сирии (1,2 тысячи) и в Мали (1,1 тысячи).

Хуже всех в рейтинге – Демократическая Республика Конго (331 долларов), Эфиопия (167 долларов) и Малави (141 доллар). Лидируют же швейцарцы (530 тысяч), австралийцы (411 тысяч) и американцы (404 тысячи).

Всего Украина по уровню богатства как государство занимает 80-е место в мире – 55 миллиардов долларов, уступая Сальвадору и Кении, но опережая Боливию и Мальту.

Богаче всех – США (98,1 триллиона), Китай (51,8 триллиона) и Япония (23,8 триллиона).

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