Печатный двор Федорова выпустил книгу приснившихся стихов

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило книгу «Ступая вверх». Как выяснили журналисты «Фразы», это — очередной сборник избранных стихотворений Василия Дробота.

Из аннотации к книге: «У всякого много работающего поэта достаточно много работ, написанных в будущее, поскольку на час создания применения им не нашлось. Старые стихи просто приснились ему в виде новой книги. Двух дней поэту для её оформления хватило. В новой книге поэт еще более углубляется в философию жизни и творчества. Насколько эта сверхсложная тема удалась ему, может определить только читатель, если найдутся средства для издания внезапно возникшей книги».