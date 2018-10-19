В РосСМИ появились истории о героях, пытавшихся ценой жизни помешать керченскому стрелку

46-летний преподаватель информатики политехнического колледжа в аннексированной Керчи пытался остановить убийцу, устроившего кровавую бойню в учебном заведении. Как выяснили журналисты «Фразы», он погиб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя Симферополя, который передал рассказ от своих родственников в Керчи, Александр Моисеенко вышел из аудитории, когда подозреваемый в совершении преступления студент Владислав Росляков начал стрелять «и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит».

«Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», — рассказал свидетель.

При этом издание подчеркивает, что официальных данных об обстоятельствах гибели Моисеенко нет.

Другое российское информационное агентство ТАСС рассказывает со ссылкой на студента того же техникума Артура Колесника о мужественной смерти четверых первокурсников, которые отвлекли внимание стрелка от пробегавших за его спиной девочек.

«Когда началась эта трагедия, ребята стали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, группы преимущественно девочек, — рассказал очевидец. — Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся. И все вчетвером погибли».

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) October 18, 2018

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им»