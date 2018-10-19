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Главные новости за 19 октября 2018 года

Главные новости за 19 октября 2018 года

В Сети появилось жуткое видео масштабов разрушений в керченском колледже. В Сети появилось видео осмотра Керченского политехнического колледжа после устроенной там бойни. На записи можно видеть масштабы разрушений, пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

В Украине заработала первая «горячая линия», позволяющая каждому «настучать» на своих соседей. Министерство социальной политики запустило «горячую линию», позвонив на которую каждый украинец сможет сообщить о незаконном получении субсидий и другой государственной помощи гражданами. По данным чиновников, это первая подобная линия в Украине.

В одном из микрорайонов Ужгорода сошел с рельсов грузовой поезд. В Ужгороде в микрорайоне Радванка случилось ЧП. Тут с рельсов сошел поезд.

На выходных в Украину вернется настоящая осень. На выходных, 20-21 октября, в Украине закончится «бабье лето». Ожидается похолодание, во многих регионах страны пройдут дожди.

На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков — его с трудом успокоила полиция. На Крещатике произошел странный инцидент. Молодой парень, находясь в неадекватном состоянии, набросился на компанию мужчин.

Меркель и Макрона засекли за выпивкой в одном из пабов Брюсселя. В одном из пабов в Брюсселе отдыхающие там посетители встретили канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Очевидцы уже поделились видео и фото.

Тэги: общество, погода, мир, инцидент, политика, ЧП, Керчь, бойня

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Меркель и Макрона засекли за выпивкой в одном из пабов Брюсселя. Появилось видео
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