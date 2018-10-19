Путин верит в бога силы и возмездия, он - фундаменталист по типу ваххабитов, - эксперт

Владимир Путин по убеждениям — реформист-фундаменталист по типу ваххабитов или ультра-протестантов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет в своем блоге Ксения Лученко

«Сначала отрицание русской святости (кажется, вообще лучшего, что есть в русском православии) — заявление про Бориса и Глеба, которые „всё отдали без борьбы. Это не может являться примером для нас. Легли и ждали, пока их убьют“. Потом утверждение, что „мусульмане ближе православным русским, чем католики“ — де факто отрицание христианства», — пишет Лученко.

«И теперь вот. Ядерный джихад. Исповедание веры. Сотериология по-президентски: „Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют“...», — добавляет автор блога.

«Это довольно стройное мировоззрение: бог силы и возмездия, „понятия“ (заповеди) советской подворотни, ценностная система Дзержинского (про чистые руки, горячее сердце и холодную голову), мессианство „афонских старцев“ и много-много фрейда в подсознанке», — так Лученко комментирует религиозные взгляды Путина.

Напомним, существует информация о том, что Владимир Путин близок масонскому мировоззрению и окружению.