В Украине заработала первая «горячая линия», позволяющая каждому «настучать» на своих соседей

Министерство социальной политики запустило «горячую линию», позвонив на которую каждый украинец сможет сообщить о незаконном получении субсидий и другой государственной помощи гражданами. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным чиновников, это первая подобная линия в Украине.

Как заявил глава директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, это необходимо, чтоб «наладить обратную связь», сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств», — заявил чиновник, добавив, что, по данным Всемирного банка, примерно 70% граждан Украины нетерпимо относятся к тем, кто незаконно получает социальную помощь.

По данным Музыченко, данная линия стала первой в своем роде в Украине.

Он также сообщил, что благодаря онлайн-реестру получателей субсидий (subsidii.ioc.gov.ua), который позволяет увидеть адреса получателей помощи стало известно о случаях получения гражданами двух или более субсидий, а также субсидиях, оформленных на мэров крупных городов и владельцев элитных домов.

Отметим, номер «горячей линии» — 0800502757.

Как сообщала «Фраза», 11 октября 2018 года межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по монетизации субсидий приняла решение о переходе на предоставление субсидий в денежной форме в 2019 году. По задумке, это случится в три этапа.

Тогда же стало известно, что Министерство социальной политики лишило субсидий украинцев, сдающих в аренду свои квартиры, а также тех, у кого «нулевой доход».