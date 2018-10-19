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Кто «топит» за православную автокефалию в ВРУ: униат, сайентолог и язычница, - публицист Скворцов

Кто «топит» за православную автокефалию в ВРУ: униат, сайентолог и язычница, - публицист Скворцов

Среди украинских депутатов, выступающих за независимую православную церковь, оказались люди, не имеющие отношения к православию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Украина.ру» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов.

Публицист отметил: «Мы же видим, кто „топит“ за автокефалию в Верховной Раде. Вот сегодня принимался закон о передаче Андреевской церкви. За это выступают, прежде всего, Парубий — униат прожжённый, депутат от „Народного фронта“ Еленский — сайентолог, баба-яга Луценко — язычница, получается...».

«Вот это всё сторонники украинской автокефалии. Таким же образом и всеукраинский срез получается», — резюмировал Скворцов.

«ПолитНавигатор» также напомнил, что вице-спикера украинского парламента Оксану Сыроед недавно уличили в посещении тоталитарной секты «Возрождение».

Как ранее сообщалось, ВРУ передала Андреевскую церковь Варфоломею, а депутат предложил передать Константинополю еще и здание администрации президента.

Напомним также, что украинские социологи начинают готовить общественное мнение к православно-католической унии.

Тэги: общество, политика

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