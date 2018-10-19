Евросоюз решил дружить с Ираном против США

Евросоюз намерен выработать механизм обхода санкций, введенных Соединенными Штатами Америки против Ирана. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, это решение позволит европейцам покупать иранскую нефть и вести легальный бизнес с этой страной.

Как сообщает ТАСС, по словам Могерини, Евросоюз представил свою идею на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и сейчас «активно работает над практическими аспектами данного механизма».

«Я уверена, что эта работа успешно продолжится в ближайшие недели», — продолжила Могерини, подчеркнув, что механизм обхода санкций должен быть полностью легальным и открытым.

Она также выразила предположение, что в дальнейшем данную схему смогут использовать и другие страны, в том числе традиционные партнеры Ирана из Азии.

Как сообщали СМИ, 25 сентября 2018 года Могерини объявила, что Европейский союз планирует создать специальный финансовый институт, основной и практически единственной задачей которого будет обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций.

Напомним, 17 января 2016 года Евросоюз и США официально сняли с Ирана санкции, связанные с его ядерной программой.

Однако тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал эту сделку, пообещав отменить ее в случае прихода к власти.

30 ноября того же года тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан выразил убеждение, что отказ от «ядерной сделки» с Ираном может стать самой большой ошибкой Трампа. Отказ от соглашения может побудить Иран разработать программу вооружения, которая, в свою очередь, заставит вооружаться и всех его региональных соседей«, — заявил разведчик.

15 декабря глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз и Россия могут занять общую позицию по ряду международных вопросов в противовес политике Дональда Трампа. «Европейцы и россияне могут оказаться на одной стороне: иранская сделка, ближневосточное урегулирование и, возможно, роль ООН», — заявила Могерини.

20 апреля 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что ядерная сделка с Ираном «потерпела неудачу», а американская «глобальная политика терпения» себя исчерпала.

В начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

25 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, несмотря на замечания президента Дональда Трампа. Документ поддержали 419 членов палаты и лишь 3 проголосовали против.

27 июля законопроект почти единогласно одобрил Сенат США.

В августе Иран обвинил США в нарушении условий ядерной сделки и обратился в Совбез ООН с жалобой на США из-за введенных в июле санкций.

О перспективах взаимоотношений президента США Дональда Трампа и Ирана читайте в статье Георгия Кухалейшвили «На грабли Буша: Трамп против Ирана».