На выходных в Украину вернется настоящая осень

На выходных, 20-21 октября, в Украине закончится «бабье лето». Как выяснили журналисты «Фразы», ожидается похолодание, во многих регионах страны пройдут дожди.

Как передает Гидрометцентр, температура воздуха днем снизится до 11-14 градусов.

Последнее тепло сохранится лишь на юге и востоке страны, где будет до 15-18 градусов.

По всей остальной территории Украины ожидаются дожди.

Погода продолжит портиться на следующей неделе, когда похолодает еще больше.

Похолодание прогнозируется и в Киеве. Возможны дожди.

Как писала «Фраза», жаркая осень в Киеве подарила сразу три новых температурных рекорда.