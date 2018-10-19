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Китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной»

Китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной»

Китай решил запустить на орбиту Земли «искусственную Луну». Как выяснили журналисты «Фразы», произойдет это приблизительно в 2020 году.

Как пишет издание China Daily, «искусственная Луна» будет представлять собой спутник с отражателями и сможет освещать города ночью.

«Искусственную Луну» запустят на орбиту планеты с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Ее собираются разместить на геостационарной орбите над городом Чэнду.

Планируется, что к 2022 году выведут еще три «искусственных Луны».

Отмечается, что данная разработка китайцев будет иметь специальное покрытие, отражающее солнечный свет на Землю по аналогии с настоящим лунным светом. «Искусственная Луна» будет «дополнять лунный свет по ночам, а ее освещение будет в восемь раз ярче, чем от настоящей Луны».

Китайские ученые говорят, что столь мощная яркость «будет достигнута благодаря тому, что спутник планируют разместить на орбите высотой около пятисот километров от поверхности Земли, Луна же находится на расстоянии в 384 тысяч километров».

Сообщается, что для обычного человека «яркость освещения будет восприниматься приблизительно в пять раз тусклее обычного уличного освещения». Также отмечается, что «расположение и яркость светового луча можно будет регулировать». Планируется, что объект сможет «заменить уличное освещение в некоторых городских районах, так самым обеспечив экономию энергии». Планируется, что «искусственную Луну» также можно будет использовать для освещения зон стихийных бедствий во время отключения электричества.

Как писала «Фраза», китайцы создали «будущую марсианскую базу».

Ранее NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.

Тэги: Китай, мир, наука, Луна, технологии

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