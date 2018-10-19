РосСМИ установили, что керченский стрелок посещал Украину. И теперь усиленно ищут «визитки Яроша»

Российское следствие установило, что подозреваемый в совершении теракта в керченском колледже Владислав Росляков неоднократно посещал Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, за последний год он дважды приезжал в Харьков.

Как сообщает российское пропагандистское издание «Известия» со ссылкой на источники, близкие к следствию, Росляков якобы приезжал в Харьков несмотря на то, что близких родственников у него там нет.

Кроме того, следователи выясняют, где молодой человек научился стрелять и как ему удалось за пару месяцев получить все необходимые справки и оформить разрешение на оружие.

В то же время российский «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что следователи «усиленно» выясняют, не был ли связан Росляков с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и «УНА-УНСО». При этом издание признает, что предположения о связях керченского стрелка с экстремистами ничем конкретным не подтверждены.

Однако, по информации издания, мать Рослякова является членом Крымской религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской в России.

В свою очередь, пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в комментарии UAportal заявил, что никакой связи с «керченским стрелком» у организации нет, но признал, что Следственный комитет РФ захочет ее найти, то он это непременно сделает. «Если они начали разговор о таких вещах, то, безусловно, у него дома найдут какую-нибудь листовку „Правого сектора“, программу „Правого сектора“, какие-нибудь шевроны „Правого сектора“. Я не удивлюсь, если у него найдут какой-нибудь военный арсенал — гранаты, автоматы или еще что-нибудь», — предположил спикер, напомнив, что «Правый сектор» является в России «универсальной страшилкой».

«Визитка Яроша» — интернет-мем, появившийся 20 апреля 2014 года в ответ на пропаганду российских СМИ, которые в качестве доказательства причастности «Правого сектора» к перестрелке в Славянске показывали визитку, найденную в полностью сгоревшем автомобиле. В связи с этим возникли мемы о непобедимости и сверхъестественной силе визитки. С тех пор является символом пропаганды и фейковости российских новостей.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».