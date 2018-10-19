Массовый расстрел в Керчи: стали известны мотивы стрелка

В среду, 17 октября, в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. Как выяснили журналисты «Фразы», самым вероятным мотивом преступления является месть.

Как передает информационное агентство RT, об этом рассказала подруга «керченского стрелка». По словам девушки, Владислав Росляков постоянно жаловался ей, что одногруппники постоянно унижали его за то, что он «не такой как все».

Кроме того, студент неоднократно принавался ей в том, что хочет отомстить за издевательства и вообще «не хочет жить».

Как рассказала девушка, Росляков был «добрым и отзывчивым», помогал ей в трудных жизненных ситуациях и ей очень жаль как самого Владислава, так и тех людей, которых он убил.

Как писала «Фраза», по количеству жертв бойня в Керчи стала крупнейшей в Европе.

Ранее в сеть «слили» фото мертвого керченского стрелка.