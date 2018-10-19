Верховная Рада со скандалом разрешила украинцам не возвращать долги

В четверг, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект «Кодекса Украины по процедурам банкротства» № 8060. За принятие документа проголосовали 237 народных депутатов.

Как выяснили журналисты «Фразы», главным «новшеством» Кодекса является введение в Украине процедуры банкротства физических лиц. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, принятый документ поможет Украине подняться в мировом рейтинге легкости введения бизнеса.

В то же время, голосование за проект Кодекса по процедурам банкротства отличалась завидным единодушием народных избранников. Как следует из хронологии голосования, за основу документ был принят еще 20 марта 2018 года. В среду, 17 октября, в 10 часов 50 минут началось голосование по предложенным поправкам к Кодексу. До 14:04 народными избранниками было рассмотрено 68 поправок, ни одна из которых не получила поддержки большинства в Верховной Раде. В четверг, 18 октября, рассмотрение поправок продолжилось. С 10 до 10-30 депутаты рассмотрели еще 13 поправок к законопроекту, которые так же не были приняты. Таким образом, всего народными избранниками была проигнорирована 81 предложенная поправка к Кодексу.

В 10 часов 45 минут не претерпевший ни единого изменения законопроект был принят большинством голосов.

Как писала «Фраза», кредитную удавку на шее украинцев затянут задним числом.