В деле Кокорина и Мамаева «открылся» еще один фигурант. Тоже футболист

Бывшим футболистам национальной сборной России по футболу Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит реальный тюремный срок. Как выяснили журналисты «Фразы», им предъявили обвинения в нанесении побоев и хулиганстве, совершенном группой лиц.

Как передает «РБК», в четверг, 18 октября, следователем ГСУ МВД РФ по г. Москве было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых Александра Кокорина («Зенит» СПб), Павла Мамаева («Краснодар»), Кирилла Кокорина (младшего брата «зенитовца»), а так же Александра Протасовицкого ‒ до недавних пор выступавшего за клуб ЛФЛ «Вельяминово» (Домодедово).

Сообщается, что защита Александра Кокорина и Павла Мамаева намерена обжаловать постановление следователя.

Как писала «Фраза», скандальные футболисты сборной России избили видного московского чиновника.

Ранее сообщалось, что скандальных футболистов Кокорина и Мамаева взяли под стражу.