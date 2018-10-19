УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского «Киевского патриархата»

В Ровенской епархии УПЦ «священника Киевского патриархата» после покаяния в расколе рукоположили в диакона. Как выяснили журналисты «Фразы», хиротонию над бывшим «священником», во время Божественной литургии в Свято-Троицком Дерманском женском монастыре в Ровенской области, совершил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, три года назад Николай Овсянников оставил раскол и через искреннее покаяние вернулся в лоно канонической Церкви — УПЦ.

Напомним, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.