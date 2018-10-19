В Польше из-за собственного легкомыслия погибла молодая украинка

В среду ночью, 17 октября, в Польше произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой автомобильной аварии в городе Лодзь стала украинская студентка.

Как передает ТСН, причиной аварии стало нарушение скоростного режима и употребление алкоголя водителем автомобиля ‒ 20-летним гражданином Украины. Сообщается, что авто потеряло управление и на большой скорости врезалось в дом, а потом в стоящий рядом автомобиль. В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, водитель избежал серьезных травм. Отмечается, что ни водитель, ни девушка-пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сообщается, что в крови водителя обнаружен алкоголь. Как рассказал виновник ДТП, он употреблял алкогольные напитки у себя в общежитии, когда ему позвонила знакомая украинская девушка-студентка и попросила забрать ее с работы. Будучи в нетрезвом состоянии, он, тем не менее, согласился. По его словам, по дороге домой между ними произошел словесный конфликт, во время которого девушка «крутанула» руль, из-за чего автомобиль стал неуправляем и произошла авария.

Как писала «Фраза», в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился львовский автобус с туристами.