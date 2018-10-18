В России разбился военный самолет

В четверг, 18 октября, в России произошла авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», во время тренировочного полета потерпел крушение военно-учебный самолет.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, самолет Л-39 исчез с радаров приблизительно в 17-00 по московскому времени. Сообщается, что военно-учебный самолет выполнял плановый полет в районе населенного пункта Должанское (Краснодарский край) и упал в воду в результате технической неисправности. К месту крушения направлена поисково-спасательная группа. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

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