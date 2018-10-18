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ВРУ передала Андреевскую церковь Верфоломею. Депутат предложил передать Константинополю еще и здание администрации президента

ВРУ передала Андреевскую церковь Верфоломею. Депутат предложил передать Константинополю еще и здание администрации президента

Представитель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил сегодня, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриарху — это взятка за участие в президентской кампании. Как выяснили журналисты «Фразы», депутат отметил, что вместе с коллегами по фракции Вадимом Новинским, Нестором Шуфричем, Михаилом Добкиным и Михаилом Папиевым зарегистрировали проект постановления об отмене решения о передаче церкви в пользование Константинополя из-за кнопкодавства.

«Кроме того, мы внесли еще одно постановление. Если украинская власть настолько хочет отблагодарить стамбульского патриарха, то, с целью комфортного пребывания этой личности в Украине мы зарегистрировали проект закона о передаче ему здания администрации президента на Банковой до марта 2019 года», — заявил Вилкул, пишет Украинская правда.

Как сообщает сайт Корреспондент, Верховная Рада сегодня поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект № 9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За документ со второго раза проголосовали 237 народных депутатов. В первый раз законопроект набрал лишь 216 голосов.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика

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