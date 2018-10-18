Главные новости за 18 октября 2018 года

В Сети появились жуткие кадры и подробности бойни в Керчи. В Сети появились кадры, снятые учениками Политехнического колледжа в Керчи во время стрельбы. На них видно как учащиеся в панике мечутся по второму этажу, пытаясь найти безопасный выход на улицу, слышно звуки выстрелов. Соответствующее видео снято на мобильный телефон одной из студенток.

Был отзывчивым, помогал по хозяйству и любил стрелялки: родные и соседи рассказали о керченском стрелке. Устроивший кровавое побоище в керченском колледже Владислав Росляков был тихоней и собирался пойти в армию на контракт. В Сети появилось видео подготовки Рослякова к совершению преступления. Как рассказала бабушка стрелка Таисия Рослякова, Владик рос нормальным, общительным ребенком, в общении с родственниками был отзывчивым и помогал по хозяйству. Однако он с возрастом превратился в замкнутого тихоню: «Ничего не рассказывал. В школе учился так себе». А после того как ему купили ноутбук, молодой человек, по словам бабушки, практически перестал выходить из дома и «все время в какие-то игры играл».

По количеству жертв бойня в Керчи стала крупнейшей в Европе. Мотивом бойни, которую устроил студент в колледже аннексированной Керчи, мог стать конфликт с преподавателями. Этот теракт стал крупнейшим среди подобных происшествий в Европе. Как сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник, по предварительной версии, «молодой человек действовал из личных помыслов — у него были конфликты с преподавателями».

В Киеве на берегу озера прогремел взрыв — мужчине оторвало руки. В Голосеевском районе Киева прямо на берегу Галерного залива возле одного из озер в четверг, 18 октября, прогремел мощный взрыв. Серьезно пострадал человек. Очевидцы уже опубликовали видео с места трагедии.

«Феминизм не пройдет»: под куполом Верховной Рады разгорается сексистский скандал. Народный депутат Виктория Пташник обвинила своих коллег из парламентского комитета правоохранительной деятельности в сексизме. В частности, по ее словам, в ответ на замечание о необходимости отмены монополии государственных учреждений в экспертизе народный депутат Владимир Мисик заявил: «Я отвечаю за то, что феминизм здесь не пройдет». Также он подчеркнул, что «у нас чисто мужской комитет», а женщины вносят «большую сумятицу в наш мужской коллектив».

Киевские подростки нашли себе новое экстремально опасное развлечение. Среди подростков Киева набирает популярность новое опасное развлечение — руфинг. «В Киеве всё чаще подростки и дети увлекаются так называемым руфингом, забираясь без снаряжения на высотные объекты», — пишут в соцсетях, подчеркнув, что «в погоне за эффектными фотографиями дети готовы даже погибнуть».

Одноклассник задержанного во Франции украинца рассказал, как в четвертом классе он планировал похитить Майкла Джексона. Дмитрий Малиновский, задержанный во Франции по подозрению в мошенничестве, со школы проявлял склонность к аферизму. Об этом заявил известный бизнесмен Даниил Пасько, который утверждает, что учился вместе с подозреваемым в одном классе. По его словам, у Малиновского «в школе у него все получалось, он хорошо учился, был умным парнем». «Примерно в 4 классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа», — добавил Пасько, подчеркнув, что выкуп четвероклассник намеревался потратить на ученых, «которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете».

На Прикарпатье бушует корь — у местных медиков выявили серьезные нарушения. В селе Петранка Ивано-Франковской области бушует корь. Тут заразились 53 ребенка возрастом 5-13 лет. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 43 ребенка проходят лечение в местной амбулатории, а еще десять малышей были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как «средней тяжести». Отмечается, что восьмерых детей уже выписали.

Киевсовет дал улице Жукова название одной из самопровозглашенных республик. Сегодня, 18 октября, Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы в улицу Кубанской Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, как сообщается, соответствующее решение принято по результатам общественного обсуждения, которое проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города.

В Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Жаркая осень в Киеве подарила сразу три новых температурных рекорда. Они были зафиксированы накануне. Так, по данным Центральной климатической обсерватории, днем в среду, 17 октября, температура в столице достигла отметки в 24 градуса, что сразу на 3,7 градусов выше максимума для этого дня, зафиксированного дважды в 1885 и 1990 годах.

Американцы уличили наследника саудовского престола в заказе убийства. Свидетели уже тоже начали умирать, — СМИ. Американские спецслужбы обнаружили ряд косвенных улик, указывающих на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По данным СМИ, один из подозреваемых в убийстве погиб в автокатастрофе. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, американцам удалось перехватить сообщения, в которых саудовские официальные лица якобы обсуждают план задержания журналиста. При этом, как утверждают журналисты, в списке подозреваемых присутствуют люди из охраны наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

«Приходи в бокс — и я уложу тебя спать»: Мейвезер назвал условия боя с Нурмагомедовым. И не только. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил о возможности проведения поединка против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, но лишь по правилам бокса. Боксер также настаивает, чтобы бой проходил в Лас-Вегасе. «Не знаю, что там думает Хабиб, но я думаю, что мы можем организовать такой бой, — сказал Мейвезер в комментарии известному таблоиду. — Он написал в Instagram, что не хочет драться в Вегасе. Но мы-то знаем, что Вегас — столица боев».

Известный порносайт хорошо «поднялся» за счет сбоя в работе YouTube. Крупнейший порносайт PornHub сумел извлечь выгоду из технического сбоя сервиса YouTube. На ресурсе был зафиксирован наплыв аудитории. Как говорят аналитики PornHub, аудитория возросла сразу на 21%. Там отметили, что «это значительный прирост миллионами дополнительных зрителей во время вечернего часа пик».