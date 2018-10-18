Киевсовет дал улице Жукова название одной из самопровозглашенных республик

Сегодня, 18 октября, Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы в улицу Кубанской Украины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, соответствующее решение принято по результатам общественного обсуждения, которое проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города.

В администрации уточнили, что улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной и пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Она появилась в середине 60-х годов прошлого столетия и изначально носила название Полиграфическая.

В 1974 году ее переименовали в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Отметим, решение о переименовании вступит в силу после официального опубликования в газете «Крещатик».

Кубанская Украина, Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика — самопровозглашенное государственное образование на Кубани, просуществовавшее один год и девять месяцев с 16 февраля 1918 года по 17 марта 1920 года.

20 января 1918 года Кубанская республика приняла резолюцию о присоединении на федеративных началах к Украинской Народной Республике, но этому объединению помешала агрессия со стороны Советской России.