Американцы уличили наследника саудовского престола в заказе убийства. Свидетели уже тоже начали умирать, – СМИ

Американские спецслужбы обнаружили ряд косвенных улик, указывающих на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, один из подозреваемых в убийстве погиб в автокатастрофе.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, американцам удалось перехватить сообщения, в которых саудовские официальные лица якобы обсуждают план задержания журналиста. При этом, как утверждают журналисты, в списке подозреваемых присутствуют люди из охраны наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

В то же время в ходе расследования на данный момент не установлено, отдавал ли Салман непосредственно приказ об убийстве Хашогги или только намеревался похитить его с целью возвращения на родину. Однако учитывая, что принц полностью контролирует службы безопасности своей страны, по мнению издания, «крайне маловероятно, что данная операция могла быть проведена без его ведома».

Журналисты также утверждают, что выводы расследования американских спецслужб вскоре будут представлены президенту США Дональду Трампу.

Между тем, турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники сообщает, что один из подозреваемых по делу об исчезновении Хашкаджи накануне погиб в столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде в ДТП. По данным издания речь идет об одном из 15 членов "отряда убийц", которые прибыли в Турцию 2 октября на частном самолете, 31-летнем лейтенанте Военно-воздушных сил этой страны Мешале Сааде Эль Бостани.

Как сообщала «Фраза», саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года, находясь в Турции, после того как вместе с женой поехал в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе. Жена стояла снаружи и ждала журналиста, но он так и не вышел к ней. При этом сотрудники миссии заявили, что внутри никого нет.

По данным турецких СМИ, он сумел записать момент своей смерти на диктофон, встроенный в умные часы Apple Watch. Устройство было синхронизировано с его iPhone и облачным сервисом компании. Таким образом записи попали в руки турецкой полиции и спецслужб.

17 октября турецкие СМИ сообщили, что в их распоряжении оказалось «большое количество аудиозаписей убийства», доказывающих расправу над ним. Так, на одной из них якобы можно слышать, как ему отрезают пальцы. На другой голос человека, похожего на саудовского консула Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби якобы произносит, обращаясь к журналисту: «Если хочешь жить, заткнись», а также просит кого-то «не навлекать на него беду» и убить Хашогги за пределами дипучреждения.