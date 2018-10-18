«Приходи в бокс — и я уложу тебя спать»: Мейвезер назвал условия боя с Нурмагомедовым. И не только

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил о возможности проведения поединка против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, но лишь по правилам бокса. Как выяснили журналисты «Фразы», боксер также настаивает, чтобы бой проходил в Лас-Вегасе.

«Не знаю, что там думает Хабиб, но я думаю, что мы можем организовать такой бой, — сказал Мейвезер в комментарии известному таблоиду TMZ. — Он написал в Instagram, что не хочет драться в Вегасе. Но мы-то знаем, что Вегас — столица боев».

Кроме того, по мнению Мейвезера, Нурмагомедов обязан согласиться на его условия, учитывая, что именно он бросил вызов. «Хабиб меня вызвал, значит он должен прийти в мой мир. Только бокс — игра по моим правилам», — заявил знаменитый боксер, подчеркнув, что рассчитывает на солидный куш от этого боя.

«Он сказал, мол, он уложил Макгрегора, а я не смог. Ну что же, приходи в бокс — и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем за бой с Конором. Думаю, будет около 200 миллионов долларов», — заключил Мейвезер-младший.

Кроме того, Мэйвезер заявил, что после боя с Нурмагомедовым готов дать реванш и ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору. «Макгрегор наговорил всякого, поэтому история не окончена. После боя с Хабибом готов выйти против Конора снова», — заявил 41-летний боксер.

При этом он подчеркнул, что соглашается на подобные бои ради больших денег: «Послушайте, бой с Нурмагомедовым — это огромные цифры. То же самое и с Конором». «Я не дерусь с теми, кто не может сделать кассу», — заключил Мейвезер.

Как сообщала «Фраза», 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) американский боксер Флойд Мэйуэзер одержал победу над борцом ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, который ради этого поединка временно перешел в бокс. Известно, что за этот бой Мэйуэзер заработал как минимум $100 млн.

Таким образом, он побил рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд и после этого объявил о завершении карьеры.

7 октября 2018 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 состоялся бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Победный для россиянина поединок закончился грандиозным скандалом, в результате которого Атлетическая комиссия штата Невада до окончания расследования дела о беспорядках заморозила гонорар Хабиба за этот поединок.

После этого, как сообщили СМИ, россиянин бросил вызов Мейвезеру. «Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

В ответ Мейвезер обратился к крупным телекомпаниям: «CBS, Showtime и MGM Grand, открывайте чековые книжки. Посмотрите на Хабиба, бросающего мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим».

На это Нурмагомедов ответил, что не может встречаться в Лас-Вегасе из-за решения Атлетической комиссии Невады.