На Прикарпатье бушует корь – у местных медиков выявили серьезные нарушения

В селе Петранка Ивано-Франковской области бушует корь. Как выяснили журналисты «Фразы», тут заразились 53 ребенка возрастом 5-13 лет.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 43 ребенка проходят лечение в местной амбулатории, а еще десять малышей были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как «средней тяжести». Отмечается, что восьмерых детей уже выписали.

В сообщении говорится, что в ходе проверки тут был «выявлен ряд грубых нарушений требований по хранению и введению вакцин».

Комиссия Минздрава установила, что причиной вспышки кори в селе стало «наличие большого числа детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации, как это рекомендовал сделать оперативный штаб».

Отмечается, что в селе было отключение электроэнергии, что «могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках заведения», а также были зафиксированы «нарушения правил проведения профилактических прививок медицинскими работниками и техники введения иммунобиологических препаратов».

В отчете говорится, что было зафиксировано «ненадлежащее ведение медицинской документации» и «отсутствие отдельных медицинских документов», что «ставит под сомнение сам факт проведения прививки для всех детей, заболевших корью».

Как писала «Фраза», вспышка кори уже была на Прикарпатье: тогда закрывали школы, а в одном из пгт под Винницей заразились десятки детей.