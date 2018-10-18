В Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда

Жаркая осень в Киеве подарила сразу три новых температурных рекорда. Как выяснили журналисты «Фразы», они были зафиксированы накануне.

Так, по данным Центральной климатической обсерватории, днем в среду, 17 октября, температура в столице достигла отметки в 24 градуса, что сразу на 3,7 градусов выше максимума для этого дня, зафиксированного дважды в 1885 и 1990 годах.

Кроме этого, среднесуточная температура в Киеве на 0,9 градуса превысила показатель 1967 года, достигнув 15,9 градусов.

Ранее сообщалось, что во вторник температура воздуха в столице прогрелась до 23 градусов. Это самый высокий показатель с 1916 года – тогда температура составила 22,3 градуса.

Синоптики добавили, что нынешние температуры воздуха в Киеве соответствуют летним показателям.

Как писала «Фраза», в Украине ожидается существенное похолодание.