Жителей США пугают новым страшным вирусом

В США зафиксирована вспышка новой страшной болезни — острого вялого миелита. Как выяснили журналисты «Фразы», американские врачи уже зафиксировали с начала этого года 127 случаев заболевания.

Как передает Science Alert, острый вялый миелит поражает детскую нервную систему и приводит к инвалидности и даже параличу. Данное заболевание сравнивают с полиомиелитом.

Медики говорят, что заболевание наблюдается в США уже четыре года. Сейчас болезнь зарегистрирована в двадцати двух штатах.

Проблема в том, что в США попросту нет препаратов или вакцин для лечения болезни. Более того, неизвестна и его природа — ученые считают, что это может быть вирус или же генетические нарушения.

Как писала «Фраза», в Киеве зафиксирован случай опасного заболевания, которое стремительно разлетается по Европе.

Сообщалось, что школьников Одесской области выкашивает заразная болезнь, а в Запорожской области зафиксирована вспышка экзотического смертельного вируса.