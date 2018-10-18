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По количеству жертв бойня в Керчи стала крупнейшей в Европе

По количеству жертв бойня в Керчи стала крупнейшей в Европе

Мотивом бойни, которую устроил студент в колледже аннексированной Керчи, мог стать конфликт с преподавателями. Как выяснили журналисты «Фразы», этот теракт стал крупнейшим среди подобных происшествий в Европе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, по предварительной версии, «молодой человек действовал из личных помыслов — у него были конфликты с преподавателями».

Также стало известно, что подозреваемый Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием, а на месте трагедии было обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.

В то же время, так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один. «Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов и подчеркнул, что в данный момент перед спецслужбами стоит задача установить организаторов нападения, сообщает Lenta.ru.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ, количество жертв массового убийства увеличилось до 21 человека. Большинство из них — несовершеннолетние.

По данным «Нового Времени», таким образом трагедия в Керчи стала самой крупной из индивидуальных нападений на учебные заведения в Европе и на постсоветском пространстве, не считая теракта в Беслане.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погибли 20 человек, из них 15 — студенты. Еще 47 — госпитализированы.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

Тэги: убийство, Керчь, криминал, аннексия

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