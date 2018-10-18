Известный порносайт хорошо «поднялся» за счет сбоя в работе YouTube

Крупнейший порносайт PornHub сумел извлечь выгоду из технического сбоя сервиса YouTube. Как выяснили журналисты «Фразы», на ресурсе был зафиксирован наплыв аудитории.

Как говорят аналитики PornHub, аудитория возросла сразу на 21%.

Там отметили, что «это значительный прирост миллионами дополнительных зрителей во время вечернего часа пик».

Многие люди использовали порносайт для поиска развлекательных видео. Например, как сообщается, «частота запросов asmr и youtube увеличилась более чем на 200%». Отмечается, что среди популярных запросов были слова game и minecraft.

Как писала «Фраза», проблемы с доступом к сервису и работой YouTube наблюдались во всех уголках мира. Примерно 43% людей не могли нормально смотреть видео из-за постоянных перебоев картинки или звука, а еще 37% пользователей и вовсе не смогли зайти на сервис. Кроме этого, у 19% людей возникли проблемы с авторизацией.