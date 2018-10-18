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Одноклассник задержанного во Франции украинца рассказал, как в 4 классе он планировал похитить Майкла Джексона

Одноклассник задержанного во Франции украинца рассказал, как в 4 классе он планировал похитить Майкла Джексона

Дмитрий Малиновский, задержанный во Франции по подозрению в мошенничестве, со школы проявлял склонность к аферизму. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook заявил известный бизнесмен Даниил Пасько, который утверждает, что учился вместе с подозреваемым в одном классе.

По его словам, у Малиновского «в школе у него все получалось, он хорошо учился, был умным парнем». «Примерно в 4 классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа», — добавил Пасько, подчеркнув, что выкуп четвероклассник намеревался потратить на ученых, «которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете».

Впоследствии, утверждает Пасько, ему стала поступать информация об аферах Малиновского, жертвами и соучастниками которых становились их одноклассники, а семья одного из них лишилась своей недвижимости из-за его действий. В итоге Малиновский был был арестован и находясь в СИЗО поломал себе конечность. Попав в больницу, он сбежал.

«На следующее заседание суда адвокат принес урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: „Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО, защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания“. Дело было закрыто», — продолжил одноклассник афериста.

После этого, по его словам, «мертвый герой АТО» отправился в Москву, арендовал там целый этаж отеля, куда на частном самолете привез каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества, где они устраивали вечеринки с проститутками. Там, в частности, якобы и была организована афера по продаже Одесского припортового завода, за которую его разыскивают в Украине.

В завершение бизнесмен отмечает, что «большинство жертв афер Малиновского — это другие аферисты». «Считать ли преступлением кражу взятки?», — риторически спрашивает Пасько.

Как сообщала «Фраза», 5 октября 2018 года во Франции по подозрению в мошенничестве был задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о гражданине Украины Дмитрии Малиновском, который в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании на сумму свыше 12 млн евро, которые в дальнейшем были переведены на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

Тэги: Одесса, школа, мошенничество, Франция, задержание, афера, Одноклассники, Дмитрий Малиновский

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