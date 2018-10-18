В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом, по прогнозам синоптиков, осадков, преимущественно, не ожидается.

Последнее тепло в Украине сохранится в пятницу, 19 октября.

Бабье лето уходит, а вместе с ним и тепло. Температура воздуха на выходных, 20-21 октября, будет резко снижаться.

По Украине похолодает до 11-13 градусов. Лишь на юге будет 13-15.

Также в Донецке и Луганске ожидаются дожди.

В Киеве также похолодает, но будет сухо.

Как писала «Фраза», в Киеве была зафиксирована аномальная осенняя жара. Синоптики говорили о новом температурном рекорде.