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Цукерберга хотят выгнать из Facebook

Цукерберга хотят выгнать из Facebook

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга хотят выгнать из его же компании, и снять с поста главы совета директоров. Как выяснили журналисты «Фразы», этого требуют акционеры.

Как сообщает «Голос Америки», с предложением отстранить Марка Цукерберга от руководства Facebook выпустили владеющие акциями компании публичные фонды. Отмечается, что данное предложение поддержали казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор Нью-Йорка.

Ожидается, что вопрос будет поднят на встрече акционеров Facebook в мае следующего года.

Марка Цукерберга обвиняют в ужасном руководстве, которое привело к скандалу вокруг Facebook. Ранее у социальной сети через приложение This is Your digital life произошла утечка данных десятком миллионов пользователей.

Как писала «Фраза», подконтрольный Facebook мессенджер WhatsApp разрешит американским спецслужбам читать переписки своих пользователей и вводит рекламу.

Ранее социальная сеть заявила, что вводит цензуру для фото и видео.

Также за несколько часов Марк Цукерберг потерял больше денег, чем бюджет иного государства.

Тэги: Facebook, мир, скандал, Марк Цукерберг

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