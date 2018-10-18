Молодая россиянка сбежала в Киев после преследования из-за «религиозных» мемов

Россиянка Мария Мотузная, попавшая под уголовную статью в Барнауле из-за мемов в «ВКонтакте» с изображением Иисуса Христа и патриарха Кирилла, уехала в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила сама девушка.

Она написала у себя в «Твиттере», что уехала в Украину, и уже находится в Киеве.

Свой побег из РФ она пообещала прокомментировать позже.

Отметим, что девушка находилась под подпиской о невыезде.

В России Марию Мотузную обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). За это ей светило пять лет заключения.

У нее на странице в «ВКонтакте» следователи обнаружили несколько демотиваторов. Как сообщается, на них «были изображения, напоминающие патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей». Также они сопровождались надписями, которые якобы могли оскорбить верующих.

Как писала «Фраза», ранее в СБУ рассказали обещанные подробности дела о покушении на российского политэмигранта Аркадия Бабченко.

Также сообщалось, что Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея из-за Украины.