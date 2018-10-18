Теракт в Керчи: названо новое количество жертв

Жертвами теракта в Керченском политехническом колледже стали как минимум двадцать человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает российская администрация аннексированного города.

Отмечается, что погибли пятнадцать студентов и пятеро взрослых. Шестерым учащимся не исполнилось восемнадцати лет.

Сообщается, что пятеро пострадавших находятся в коме. Всего известно о 47 учащихся и сотрудниках колледжа, которые были госпитализированы в результате теракта.

Как писала «Фраза», ранее появились фото мертвого керченского стрелка.

Сообщалось, что он учился на монтажника, поддерживал агрессию против Украины и «косплеил Колумбайн».