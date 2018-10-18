Масоны согласились на присутствие в ордене транссексуалов

Объединенная великая ложа Англии (ОВЛА) объявила, что сменившим пол мужчинам будет позволено остаться в обществе вольных каменщиков. Как выяснили журналисты «Фразы», ложа также внесет изменения в дресс-код.

Теперь допустимо будет ношение строгих юбок темного цвета, пишут СМИ. Однако обращение «брат» останется неизменным.

Как ранее сообщалось, британские СМИ обнаружили две масонские ложи, объединяющие топовых чиновников и журналистов страны.

Напомним также, что в прошлом году старый масон Берлускони оригинально поздравил друга Путина с днем рождения.