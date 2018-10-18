Глава УПЦ издал специальное распоряжение для православных Украины

Мирянам УПЦ запрещается участвовать в Таинствах в храмах Константинопольского патриархата, а клирикам — сослужить с духовенством КП. Как выяснили журналисты «Фразы», это распоряжение издано по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«В связи с грубым нарушением Константинопольским Патриархатом правил Святой Церкви и принятием ряда антиканонических решений, имеющих отношение к Украинской Православной Церкви, с 15 октября 2018 года и до особого распоряжения, для всех священнослужителей Украинской Православной Церкви сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян участие в таинствах, совершаемых в ее храмах, являются невозможными», — говорится в документе, сообщает СПЖ.

Соответствующий циркуляр Киевской Митрополии 17 октября направлен во все епархии.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.