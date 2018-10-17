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Пресловутый TruCam начал «косить» водителей-нарушителей: опубликована статистика

Пресловутый TruCam начал «косить» водителей-нарушителей: опубликована статистика

Со вторника, 16 октября, на дорогах Украины стартовал контроль скоростного режима. Как выяснили журналисты «Фразы», в первый же день спецприборы TruCam зафиксировали трехзначное число случаев превышения скорости.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, во вторник, 16 октября, приборами TruCam было выявлено 231 превышение скоростного режима. По словам правоохранителя, большая часть TruCam-ов задействована не в населенных пунктах, а на автомагистралях, поскольку именно там Правилами допускается наивысшая скорость, и, как следствие ‒ происходит наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями.

Как добавил Алексей Билошицкий, главная задача патрульной полиции ‒ не привлечь к ответственности, а предотвратить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших, поэтому TruCam-ы используются в тех местах, где ДТП совершаются наиболее часто.

Как писала «Фраза», на украинские дороги возвращаются радары. Обнародован список трасс.

Ранее сообщалось, что у начинающих водителей в случае ДТП будут отбирать права навсегда.

Тэги: ГАИ, Украина, водитель, общество, скорость, радар

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