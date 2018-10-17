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Украинские социологи начинают готовить общественное мнение к православно-католической унии?

Украинские социологи начинают готовить общественное мнение к православно-католической унии?

Оказывается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуется Папа Римский Франциск. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом якобы свидетельствуют результаты исследования Социологической группы Рейтинг.

34% опрошенных доверяют Папе Римскому Франциску (16% не доверяют), 30% — патриарху Филарету (17% не доверяют), 20% — Вселенскому патриарху Варфоломею (13% — не доверяют). 19% доверяют главе Украинской греко-католической церкви архиепископу Святославу (12% — не доверяют), 16% — предстоятелю УПЦ (МП) Онуфрию (28% — не доверяют), 13% — предстоятелю УАПЦ Макарию (12% — не доверяют), 13% — главе Русской православной церкви патриарху Кириллу (37% — не доверяют).

Папа Римский, патриарх Филарет, патриарх Варфоломей, архиепископ Святослав и митрополит Макарий пользуются высоким уровнем доверия на западе страны.

Митрополит Онуфрий пользуется более высоким уровнем доверия на юге, патриарх РПЦ Кирилл — на юге и востоке.

Руководители Церквей пользуются более высоким уровнем доверия среди старшего поколения, чем среди молодежи.

Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября 2018 года среди населения Украины от 18 лет и старше.

Интересно, что согласно данным мартовского исследования Центра Разумкова, среди иерархов украинских церквей главе УПЦ КП Филарету доверяли 42,5% опрошенных (в 2017 году было 35,9%), митрополиту УПЦ МП Онуфрию — 31,6% (30,9% в 2017-м), архиепископу Украинской греко-католической церкви Святославу — 30,2% (в 2017-м 23,8%), митрополиту Украинской автокефальной православной церкви Макарию — 22,6% (21,5% в 2017 году), патриарху Русской православной церкви Кириллу — 15,3% (14,8% в 2017 году). Исследование проводилось с 23 по 28 марта 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее сообщалось, Инициативу по созданию Единой Поместной Церкви в Украине наиболее позитивно оценивают сторонники УГКЦ.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, политика, соцопрос

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