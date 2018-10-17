Под Киевом пройдут рыцарские бои, турнир конных лучников и конное шоу

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает провести выходные 20 и 21 октября не только весело, но и познавательно, окунувшись атмосферу средневековья. Как сообщил журналист «Фразы», в «Парке Киевская Русь» на основе современных исторических и археологических данных воссоздается Киев V-ХIII веков в его натуральных размерах, с полной исторической достоверностью.

Посетители смогут провести выходные в настоящем, живом средневековом городе, в окружении уникальной деревянной архитектуры, услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, выстрелить из лука, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек. Кроме непревзойденной архитектуры и средневекового колорита гостей Древнего Киева ждет еще много интересного.

В субботу 20 октября в Княжестве «Киевская Русь» пройдет отборочный турнир по верховой стрельбе из лука «Конный лучник». Это будет незабываемое зрелище: лучники-виртуозы верхом на породистых лошадях на полном скаку в разных техниках будут поражать мишени. Зрителей ждет отчаянная борьба за право принять участие в турнире за звание лучшего конного лучника на Международном фестивале конных боевых искусств «Скифы II», который пройдет в Княжестве «Киевская Русь» 3-4 ноября.

Также в субботу и в воскресенье 20 и 21 октября пройдет Межрегиональный турнир по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца», который начнется в 14:00 с одиночных боев и продолжится на ристалище боями «5×5» бойцов. Посетители от мала до велика, как мужчины, так и женщины гарантированно получат мощный заряд адреналина. Ведь они увидят настоящие рыцарские баталии: бойцы — спортсмены облачатся в настоящие рыцарские доспехи, возьмут в руки средневековое оружие, сделанное в точном соответствии с историческими образцами, и сойдутся в ожесточенных поединках за выход в финал. Эти турниры проходят в Древнем Киеве в течение года и завершатся 24 ноября финальными боями между лучшими командами Украины.

Сильнейшие бойцы, победители турнира «Витязь Киевского Детинца» будут иметь честь представлять нашу страну на Чемпионате мира по средневековому бою «World Championship IMCF — 2019», который пройдет 16-19 мая 2019 г. в Древнем Киеве в Княжестве «Киевская Русь»!

Но и это не все! В эти выходные в Княжестве «Киевская Русь» пройдет выставка-показ «Мир лошадей». Гостям представят уникальную коллекцию лошадей исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Эта «живая коллекция» продолжает пополняться. Ее уникальность заключается в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть легендарные породы, которым более тысячи лет. Представители некоторых пород завезены в Украину в единственном экземпляре.

Гости Княжества узнают много интересного о происхождении пород, их особенностях, о том, какую роль в истории человечества они сыграли и о том, какие выдающиеся исторические личности считали их своими боевыми друзьями. Лошадей можно будет погладить, сфотографироваться с ними и покататься верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева смогут не только наблюдать за выступлениями актеров, но и стать активными участниками развлекательной программы, приняв участие в веселых конкурсах, славянских забавах, в зажигательных хороводах и мастер-классах по средневековым и современным танцам.

Посетителей ждут музеи и экспозиции кораблестроения, средневековых пыток и осадной техники, а также воссозданная, ныне действующая, уникальная деревянная Васильевская церковь Х века.

Все, от мала до велика, смогут приобщиться к интересным развлечениям и ремеслам: покататься на породистых лошадях верхом или в экипаже, пострелять из лука и пометать копья в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», пройти мастер-класс по гончарству, примерить костюмы эпохи Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию, отдохнуть у живописного Лесного озера. Любителей экстрима ждет канатный спуск «Полетайло» с участками разной протяженности и сложности, а также роллер «Змей Горыныч». А дети от 2 до 12 лет смогут порезвиться в веревочном кубе-лабиринте — «Мышеловке».

Полакомиться разнообразными напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне, как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе. А кто захочет продолжить отдых еще на один день, может остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле при предварительном бронировании.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 продлится до 19:00.

Цена билета:

• полный билет для взрослого 20 октября 2018г.- 175 грн.,

• полный билет для взрослого 21 октября 2018г.- 150 грн.,

• для пенсионеров и студентов — 100 грн.,

• для школьников — 50 грн.,

• дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com